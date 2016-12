Smart fortwo cabrio, anticipo di primavera

Forse è fuori stagione parlarne, ma da un momento allʼaltro "ci si volge e ci si gira" (recita un adagio) ed ecco la primavera. Tempo di auto scoperte, come la nuova generazione di Smart Cabrio, di cui proprio in questi giorni Daimler annuncia lo sbarco a listino in Italia e i prezzi. Che partono da 17.640 euro per la versione youngster da 71 CV e con di serie il cambio a doppia frizione twinamic, certo il più comodo e pratico nellʼuso cittadino.