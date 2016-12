27 aprile 2015 Smart forfour, 4 porte e agilità La city car ha la trazione posteriore

Smart completa il rinnovamento della gamma con la nuova 4 porte forfour. Piccola e compatta, agilissima col suo servosterzo ad azione adattabile, Smart forfour vanta un diametro di sterzata di soli 8,65 metri, imbattibile per la categoria delle city car e quindi in assoluto nel panorama automobilistico. La nuova Smart forfour si caratterizza per la trazione posteriore, inusitata per la categoria, una dotazione che rispecchia il progetto congiunto tra Daimler-Benz e Renault, da cui nasce anche la nuova Twingo.

Per Smart il ritorno di una carrozzeria a 4 porte, 9 anni dopo la fine della prima esperienza, significa espandere la clientela di riferimento, soprattutto in mercati come quello italiano dove le city car restano le best-seller. E la nuova forfour ha nella flessibilità quelle qualità che spesso gli italiani cercano nelle loro amate "piccole", come i 4 posti a sedere e un bel bagagliaio da 315 litri che è davvero stupefacente per unʼauto lunga tre metri e mezzo (ma molto alta: 1,55 metri). Se si reclina il divano posteriore, la capacità del vano bagagli sale addirittura a 975 litri. Un occhio di riguardo la nuova Smart forfour lo indirizza al target femminile, con lʼobiettivo ambizioso di conquistare le tante donne che avevano comprato la prima generazione di Mercedes Classe A.