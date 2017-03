Smart ED, lʼelettrico anche per la forfour

Per lʼaffezionato cliente del brand, la seconda generazione di Smart ED dunque raddoppia lʼofferta. E aumenta notevolmente anche lʼautonomia di marcia a emissioni zero: 160 km la fortwo ED e poco più di 150 la più pesante forfour ED. Quel che non cambia è lʼapproccio di guida: sempre divertente, vivace, agile, easy. I progressi compiuti in un decennio dalla Casa del gruppo Daimler sono però anche tecnologici: la ricarica standard avviene in 6 ore circa, poco più della metà con il wallbox dedicato, ma Smart promette entro il prossimo autunno soluzioni rapide che in 45 minuti consentono di avere batterie pronte allʼuso. Quanto a prestazioni, la potenza sale a 81 CV e la coppia di 160 Nm è costante a qualsiasi regime.