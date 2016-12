Smart e MINI, rivoluzione in copia

10:00 - Due porte in più. È quel che accomuna Smart e MINI al Salone di Parigi. Non che le due Case siano concorrenti dirette quanto a tipologia di prodotto, ma il target alto di mercato è comune a entrambe. E anche le due porte in più: la nuova MINI si propone per la prima volta anche in carrozzeria 5 porte, mentre la seconda generazione di Smart si basa non solo sulla nuova fortwo, ma ripropone anche la forfour a 4 porte, racchiusa compattamente in una carrozzeria lunga tre metri e mezzo. E cʼè ancora unʼaltra cosa che avvicina i due brand: sono i più giovani del mercato auto: Smart è nata nel 1998, la nuova MINI rilevata dal gruppo BMW un anno dopo, ma la storia di questʼultima affonda le sue radici nei “miticiˮ anni 60.

Le nuove Smart fortwo e forfour sono già pronte per il debutto su strada. In Italia la classica “smartina” due porte è disponibile nella versione base youngster da 70 CV al prezzo di 12.750 euro, e in quella turbo da 90 CV a 13.950 euro. Tanti però i pacchetti speciali e le possibili personalizzazioni, e in futuro anche la nuova motorizzazione da 60 CV. La Smart forfour monta al momento il solo motore da 70 CV e, nella versione youngster, costa 13.400 euro, soltanto 650 euro in più della fortwo, dalla quale mutua la stessa agilità e maneggevolezza, soltanto con quel pizzico di maggior versatilità data dallʼabitacolo col sedile posteriore.

La MINI 5 porte è la grande novità della nuova generazione di MINI, che chiaramente è stata rinnovata anche nella classica carrozzeria a 3 porte. Più versatilità, più spazio e tre sedili posteriori che non minano la capacità del vano bagagli: 278 litri, e più di 940 se si abbatte la seconda fila. Il passo della MINI 5 porte è di 72 mm maggiore rispetto alla 3 porte e ciò supporta la buona abitabilità della vettura. Sei i motori che compongono la gamma, benzina e diesel a 3 e 4 cilindri, per potenze che vanno dai 95 CV ai 192 CV delle motorizzazioni turbo. A Parigi spicca anche la splendida MINI Touring Superleggera, una versione della MINI Cabrio interpretata dalla celebre azienda design milanese.