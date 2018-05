Skoda Superb, la sicurezza in primo piano

Il pacchetto include tante dotazioni di sicurezza attiva. A partire dallʼ Adaptive Cruise Control e dallʼ Emergency Assistant , con questʼultimo che si attiva in automatico ‒ frenando e mantenendo la corretta linea di marcia‒ qualora il guidatore non lo facesse. Il dispositivo agisce con funzioni quali: il Lane Assistant , che serve a non uscire dalla propria corsia di marcia; il Blind Spot Detect che rileva veicoli che provengono da dietro e che normalmente sono fuori dal nostro raggio visivo; il Rear Traffic Alert e il Traffic Jam Assistant per la marcia nel traffico, contesto nel quale la nostra Superb interviene direttamente su motore e sterzo nelle situazioni di stop-and-go. Il sistema è operativo fino a una velocità massima di 65 km orari.

La sensoristica radar e le videocamere supportano i dispositivi del Travel Assistant, facilitando manovre come lʼuscita in retromarcia da un parcheggio. E aiuta non soltanto il guidatore della Superb, ma anche gli altri utenti della strada, per un livello di protezione nettamente superiore. Ne è un caso eclatante il sistema “Smart Light Assistant”, in grado di rilevare veicoli davanti o che provengono dal senso opposto, adeguando di conseguenza la forma del cono di luce dei fari per impedirne lʼabbagliamento.