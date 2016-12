Skoda Superb, ammiraglia vera

Viaggio tra le colline toscane per Skoda Superb , la grande berlina del brand ceco giunta alla terza generazione. La sontuosa tre volumi ‒ lunga 4,86 e larga 1,86 metri ‒ è una vera ammiraglia , che fa suo lʼintero know-how tecnico del gruppo Volkswagen per competere ai massimi livelli nel segmento D, dove le precedenti due generazioni hanno già conquistato più di 700 mila automobilisti europei.

Con le sue linee molto dinamiche, forse le più attraenti mai viste su una Skoda, nuova Superb si presenta ancora più slanciata e aerodinamica, il Cx di 0,275 è da primato nella categoria e permette prestazioni importanti, come quelle espresse dal motore turbo benzina da 280 CV. La vettura è la prima Skoda col sistema di regolazione dell'assetto, che comprende le sospensioni adattative e il differenziale elettronico autobloccante. Il banco di prova di una vettura come questa sono però gli interni, e la Superb dimostra di non temere confronti: lʼabitacolo è il più spazioso del segmento D e non toglie spazio al bagagliaio. Questo è invece più capiente di 30 litri rispetto a prima e raggiunge i 625 litri in configurazione normale. Abbattendo poi la seconda fila di sedili, il vano di carico arriva alla capacità di 1.760 litri.