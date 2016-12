Skoda sceglie il “mille” turbo per Octavia

Guardi la Skoda Octavia e la sua variante wagon e vedi due belle macchinone, perfette nelle flotte aziendali o per quelle famiglie che quando si spostano fanno mezzi traslochi. Sotto però, ci puoi trovare un motore piccolo e leggero: il 3 cilindri 1.0 turbo benzina Volkswagen. Pesa soltanto 78 chili e non manca di brio, considerati i 115 CV e una velocità massima di oltre 200 km orari.

È il downsizing bellezza! Nel senso che ormai si punta a fare motori sempre più piccoli e compatti, con cubature limitate che, però, accolgono le tecnologie dellʼiniezione diretta e della sovralimentazione, così da guadagnare in termini di efficienza e allo stesso tempo non perdere in prestazioni. Skoda applica questa strategia sulla Octavia berlina e la Octavia Wagon. Il 3 cilindri 1.0 TSI prende il posto del 4 cilindri 1.2 TSI e si rivela brillante, fluido e silenzioso, e anche parsimonioso, tanto che per fare 100 km servono circa 4,5 litri di benzina, e per la mole delle vetture è proprio un record! Motore che è abbinabile sia al cambio manuale a 6 marce che allʼautomatico DSG a doppia frizione.