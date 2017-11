Skoda premia Octavia con le versioni RS e Scout

Lunghe quasi 4,7 metri e larghe più di 1,8 metri, le nuove Skoda Octavia sono imponenti e funzionali. La capacità del bagagliaio è di 590 litri per la berlina e 610 per la wagon , ma le possibilità dʼincrementare il volume di carico sono enormi. Il design della zona frontale è nuovo del tutto, con la calandra più larga e gruppi ottici supplementari e fendinebbia a LED. Anche la coda è stata ridisegnata e accoglie ora luci a LED. Gli interni sono stati rivisitati con un tocco di sportività per i modelli RS, ma rinnovata è pure la strumentazione e lʼilluminazione ambiente. Il fiore allʼocchiello è il sistema dʼinfotainment Skoda Connect offerto di serie.

Sia Octavia berlina che wagon hanno conquistato i mercati europei (del centro-nord in particolare) per la robustezza e la funzionalità della carrozzeria e lʼottimo rapporto qualità/prezzo. Logico allora che Skoda e il gruppo Volkswagen investano in nuove versioni modello. Se la RS è proposta sia berlina che wagon, Octavia Scout è soltanto wagon e in abbinamento esclusivo con la trazione integrale. La RS monta il motore 2.0 TDI da 184 CV, anche con cambio DSG a 7 rapporti e trazione 4x4. Per la Scout cʼè questo motore ma anche il più piccolo TDI 150 CV 4x4. I prezzi delle nuove Octavia RS partono da 30.400 euro, 1.050 euro in più se si opta per la wagon. La Scout, che ha il volante multifunzione riscaldabile, costa a partire da 30.940 euro.