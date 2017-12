20 dicembre 2017 10:00 Skoda Kodiak Scout, lʼoffroad il suo pane Versione estrema del grande Suv ceco

Sono già 2.500 gli italiani che hanno acquistato Skoda Kodiak, il Suv più grande nella gamma della Casa boema. Adesso, per i più sportivi, arriva la versione Scout, la più dotata dal punto di vista tecnico per la guida in fuoristrada. Lʼassetto alto (194 mm da terra) e gli sbalzi ridotti permettono al grande Suv Skoda di superare angoli di oltre 22 gradi.

I due motori di Kodiak Scout sono entrambi di cilindrata 2.0 e turbodiesel, sviluppano 150 e 190 CV e sono abbinati alla trazione integrale. La funzione Off-road è proposta di serie. Il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti è disponibile per entrambe le motorizzazioni, ma la 150 CV dispone anche di un classico cambio manuale. Un Suv spazioso, confortevole, familiare, che in questa versione dimostra anche di sapersi muovere con agilità su qualsiasi tipo di terreno. Dal punto di vista estetico si differenzia dalle altre versioni di Kodiak per i paraurti specifici con le protezioni sottoscocca ampliate, per i cerchi in lega da 19 pollici e per le barre sul tetto cromate.