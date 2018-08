Skoda Karoq indossa lʼabito nuovo Scout

Il nome Scout non è nuovo in casa Skoda. È usato per i livelli top di gamma e si presenta con una estetica specifica rispetto alle altre versioni: cerchi in lega da 18 pollici lucidi (optional da 19”), vetri privacy posteriori e numerosi dettagli in color antracite. Allʼinterno sono standard il volante multifunzione, la pedaliera in metallo e il pacchetto LED, che include l’Ambient Lighting per scegliere la colorazione preferita per l’abitacolo. A richiesta cʼè il sistema digitale Virtual Cockpit e il pratico portellone posteriore ad apertura elettrica (oppure passando sotto il piede). Il modulo LTE e l’hot-spot Wi-Fi consentono ai passeggeri di Karoq Scout di essere sempre connessi.