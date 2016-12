Skoda Fabia R5, ritorno ai rally

09:00 - Skoda torna nelle competizioni rally. Lo fa con la nuova Fabia R5, che ha appena ottenuto lʼomologazione FIA, la Federazione internazionale dellʼautomobile, per gareggiare nei campionati Rally internazionali. Incluso il campionato italiano CIR 2015. Ma lʼattesa maggiore è il ritorno nel Mondiale WRC2 dopo unʼassenza di due anni, con la coppia Lappi/Ferm che prenderà parte al Rally del Portogallo dal 21 al 24 maggio.

La nuova Skoda Fabia R5 nasce sulla base del modello di serie, dopo 15 mesi di sviluppo del team Skoda Motorsport. Il motore turbo benzina 1.6, con trazione integrale e cambio sequenziale a cinque rapporti, sviluppa la potenza di 280 CV e una coppia massima di 420 Newtonmetri. La piccola sportiva boema ha sospensioni McPherson per l’avantreno e il posteriore e limita il suo peso a 1.230 chili. Dopo il Portogallo, quinta prova del campionato WRC2, vedremo la Fabia R5 in Sardegna, nel Rally dʼItalia che si corre dallʼ11 al 14 giugno. Ma la vettura correrà anche in altri campionati internazionali, come quello APRC riservato allʼarea Asia-Pacifico.