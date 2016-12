Skoda Fabia, arriva la terza generazione

09:40 - Tra le novità di inizio 2015 cʼè la terza generazione di Skoda Fabia. La compatta di segmento B non cresce in lunghezza (meno di 4 metri), ma il maggior passo e la larghezza di 9 cm superiore allʼattuale modello migliorano la spaziosità degli interni. Il bagagliaio da 330 litri è al vertice della categoria, propone un sistema di ganci utili e offre un vano capiente 1.150 litri reclinando la seconda fila di sedili.

Grazie alla dieta ‒ 65 kg in meno ‒ e al peso inferiore alla tonnellata, la gamma della nuova Skoda Fabia riduce del 17% i consumi medi. Il vero salto di qualità della vettura sta però nei contenuti. Sfruttando le sinergie allʼinterno del gruppo Volkswagen, la piccola Skoda può contare su dispositivi di sicurezza evoluti come la Frenata Anti Collisione Multipla e il sofisticato differenziale autobloccante elettronico. Di serie lo Start/Stop, il controllo della pressione pneumatici, le luci diurne con funzione di spegnimento automatico. La tecnologia di bordo implementa il sistema MirrorLink con funzione SmartGate per collegare il proprio smartphone, mentre con lʼApp dedicata Drive Skoda si può visualizzare il grado di efficienza della guida.

Al lancio di gennaio la nuova Fabia si presenta con 4 motorizzazioni: 1.0 benzina da 60 CV e da 75 CV, 1.2 turbo benzina da 90 CV e a gasolio il 1.4 TDI da 90 CV. Questʼultimo è un motore collaudatissimo allʼinterno del gruppo Volkswagen, molto efficiente visto che i consumi medi sui 100 km si attestano sui 3,5 litri, per emissioni di CO2 di appena 82 g/km. Tutte le motorizzazioni sono Euro 6 e hanno il cambio manuale a 5 marce. I prezzi della Skoda Fabia III serie partono da 11.390 euro.