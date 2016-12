Sharapova e il vizio della Porsche

Maria e il vizio della Porsche. Prima la Cayenne, ora immortalata accanto alla nuova Boxster Spyder. Maria Sharapova non ci pensa su troppo prima di decidere quale macchina guidare, è testimonial Porsche ed è già un bel privilegio. A Londra per il torneo di Wimbledon, la tennista russa numero due al mondo ha fatto visita al Porsche Centre Mayfair per promuovere la splendida decappottabile tedesca. Ma francamente, su chi sia la più bella non cʼè alcun dubbio per noi.