4 novembre 2016 Shadow Black, Dacia Duster diventa cool

Quando si dice un best-seller. Dallʼavvio delle attività in Italia giusto 10 anni fa, Dacia ha venduto 270 mila veicoli, crescendo sempre un poʼ di anno in anno. Il 40% delle vendite è rappresentato da Duster, ancora oggi protagonista assoluto del brand, tanto da meritarsi molteplici versioni speciali. Come la nuova edizione limitata Black Shadow.

Al vertice della gamma Duster, la nuova serie speciale mostra tutta lʼeleganza del nero, scelto come colore bandiera della carrozzeria e di particolari come i retrovisori esterni e la griglia anteriore. A contrasto sono le cornici argento dei fendinebbia, i cerchi in lega da 16 pollici diamantati neri e i vetri posteriori oscurati. Un look sicuramente raffinato, che esalta anche il carattere offroad di Duster grazie alle protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, alle pedane laterali e alle barre sul tetto con finitura Dark Metal. Volendo, Dacia Duster Black Shadow è proposto anche con altri colori di carrozzeria: Bianco, Grigio Platino, Grigio Cometa e lʼinedito Brun Vison.