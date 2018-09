Serie speciale B-Tech per la gamma Alfa Romeo

Le Alfa Romeo Giulia B-Tech e Stelvio B-Tech condividono vari elementi di design: l’inserto a V del trilobo frontale e le calotte degli specchietti nero lucido, i terminali di scarico e i badge posteriori bruniti. I cerchi specifici sono da 19 pollici per Giulia e da 20” per il Suv Stelvio , che ha anche i profili longitudinali sul tetto nero lucidi. I proiettori anteriori Bi-xenon con lavafari sono di serie e, sulla Giulia B-Tech, ci sono i paraurti dell’allestimento Veloce. Quanto agli equipaggiamenti, di serie l’ Adaptive Cruise Control e il sistema dʼinfotainment Alfa Connect con schermo da 8,8 pollici, più sistema di navigazione e integrazione smartphone Apple CarPlay e Android Auto. I servizi Alfa Connected Services sono gestibili tramite l’app per smartphone Alfa Connect.

Alfa Romeo Giulietta B-Tech enfatizza le sue qualità di compatta sportiva. Anche in questo caso i particolari nero lucido dominano, sulla calandra a “V”, le calotte degli specchietti, le maniglie delle portiere, la cornice dei fari fendinebbia, il terminale di scarico maggiorato. La personalizzazione è completata dai cristalli posteriori privacy, dalle minigonne e dai cerchi in lega da 18 pollici. Il Pack Tech offerto include Alfa Connect 7 pollici con Radio by Alpine che supporta Apple CarPlay e Android Auto, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, Mopar Connect che sʼinterfaccia con l’app Uconnect LIVE per fornire servizi aggiuntivi come l’assistenza stradale, il soccorso in caso di incidente, il controllo da remoto di funzioni come quella di blocco e sblocco delle portiere.