Seat prepara un 2017 da… Leon

Nuova Seat Leon 2017 si presenta con modifiche importanti al design degli esterni e linee laterali più incisive, che ne slanciano lʼimmagine e rispettano meglio le proporzioni tra fiancate e i volumi anteriore e posteriore. La griglia della calandra è stata allargata di 40 mm, ha quindi più personalità, e si accosta bene ai gruppi ottici anteriori full LED. Ma il dominio dei LED è assoluto, perché vengono utilizzati anche per i gruppi ottici posteriori, i fendinebbia e le frecce. Un restyling oculato, di sostanza, e ciò vale anche per gli interni, più confortevoli e rilassanti grazie al sistema di luci a LED di cui è possibile smorzare lʼintensità luminosa. I nuovi touch screen (da 5 o da 8 pollici) hanno poi il merito di “pulire” la consolle centrale dei troppi tasti e comandi. Per la prima volta cʼè il box per ricaricare lo smartphone.