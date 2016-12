Seat Mii by Mango, la sciarpa è inclusa

Il carattere e la personalità di Seat Mii acquistano nuova linfa con la speciale versione griffata Mango . Il brand di abbigliamento rinnova la sua collaborazione con la Casa auto spagnola (da poco affidata al nuovo numero uno Luca De Meo) e lancia lʼedizione limitata Mii by Mango, solo 750 unità prodotte per lʼEuropa e 120 arriveranno in Italia . Esclusiva di questa versione è la carrozzeria "Oryx White”, un bianco perlato particolare col contrasto dei retrovisori e delle ruote rifinite con una sfumatura di rosso "Velvet".

Cittadina impeccabile, con un target perlopiù giovane e femminile, Seat Mii è unʼutilitaria versatile e ben accessoriata. In gamma cʼè persino una versione sportiva FR Line con sospensioni ad hoc, cerchi in lega da 16 pollici, interni neri con finiture lucide e rosse, sedili e volante in pelle con cuciture rosse a contrasto. La versione griffata Mango dispone di luci diurne a LED, aria condizionata, un gancio porta borsa. Ma il clou è il pacchetto di accessori che rispecchia lʼidea di moda del Centro Design Seat e gli esperti del brand di abbigliamento: di serie sono offerti la sciarpa di lana fina color “Velvet” e il portachiavi che riporta il numero di serie della vettura in edizione limitata. Il set è impacchettato in un'elegante scatola (color Velvet ovviamente) che include anche un caricabatterie wireless per smartphone, che funziona semplicemente lasciando il cellulare a contatto con il caricatore.