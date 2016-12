Seat Leon X-Perience, la wagon 4x4

09:00 - La Seat Leon station wagon tira fuori gli artigli. La gamma della media Seat di segmento C comprende infatti tre varianti di carrozzeria (3 e 5 porte, più la SW), una versione sportiva Cupra e, adesso, la Leon station wagon con la trazione integrale permanente, dimostrando di essere il modello più versatile della Casa spagnola. La nuova versione si chiama Leon X-Perience ed è la più bella della gamma Leon ST, sicuramente la più sportiva e meglio equipaggiata, con un look grintoso da autentica sports utility e un assetto rialzato di 27 millimetri.

Ma soprattutto dotata del sistema di trazione integrale 4Drive, che le permette di affrontare ogni tipo di terreno. La nuova wagon fuoristrada Seat si fa notare per i molti contenuti ad elevato valore estetico: i proiettori Full LED, i cerchi da 17 pollici e le barre sul tetto, tutto di serie. Gli interni sono eleganti e raffinati e prevedono rivestimenti in Alcantara color marrone o pelle nera. E poi ci sono le dotazioni tecniche di qualità, basti pensare che di serie la Leon X-Perience avrà il sistema di bloccaggio elettronico del differenziale XDS su entrambi gli assi, e del differenziale elettronico a bloccaggio trasversale, che assicura la miglior trazione in curva. È una wagon spaziosa e funzionale, dotata di un bagagliaio da quasi 600 litri di capacità, che sfiora i 1.500 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

La Seat Leon X-Perience si accompagna a motori TDI potenti e di grande efficienza: 1.6 TDI da 110 CV e 2.0 TDI da 150 e 184 CV. Quest’ultimo si riferisce all’evoluto 2.0 TDI con cambio DSG a doppia frizione, forte di una coppia di 380 Nm che spunta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi, per una velocità massima di 224 km orari. Ma questo turbodiesel consuma appena 4,9 litri/100 km nel ciclo combinato. La nuova Seat Leon X-Perience sarà commercializzata nel nostro Paese a gennaio 2015 con prezzi indicativi compresi tra i 28.000 Euro della 1.6 TDI da 110 CV e cambio manuale a 6 marce e i 32.300 Euro della 2.0 TDI 184 CV con cambio DSG.

Nello speciale motori anche la Seat Leon X-Perience