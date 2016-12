Seat Leon ST Cupra, la super wagon

10:00 - Da sempre in casa Seat il nome Cupra indica i modelli più sportivi. Un anno fa la Leon ‒ sia la 5 porte che la coupé SC a 3 porte ‒ conobbe il vigore della versione Cupra da 280 CV, e adesso la Casa spagnola completa lʼopera con la Leon ST Cupra, vale a dire la versione station wagon della media di segmento C. La sportività sposa così la funzionalità di una carrozzeria che, abbattendo la seconda fila di sedili, offre una capacità di carico di quasi 1.500 litri.

Il motore della Leon ST Cupra è un 2.0 turbo benzina a iniezione diretta, molto efficiente con i suoi consumi medi di 6,6 litri per 100 km nel ciclo misto. E potente, perché il duemila turbo di derivazione Volkswagen sviluppa la bellezza di 280 CV e una coppia massima di 350 Nm fin dai 1.700 giri al minuto, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che richiede appena 6 secondi col cambio DSG a doppia frizione. Seat limita elettronicamente a 250 orari la velocità massima della sua super station wagon, che vanta un assetto ribassato di 25 millimetri rispetto alle Leon ordinarie. La dinamica di marcia si avvale del differenziale autobloccante a controllo elettronico e dello sterzo progressivo.

Il look della Leon ST Cupra si caratterizza inoltre per i cerchi in lega da 19 pollici, i paraurti specifici, le pinze freno rosse, il pacchetto aerodinamico e i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED. Allʼinterno ci sono dotazioni premium, come il Climatronic bizona, i sedili sportivi in Alcantara, il volante rivestito in pelle. Lʼeleganza dellʼambiente interno si nota in particolari quali lʼilluminazione a LED e un impianto stereo con 10 altoparlanti, più il navigatore touch con USB/Aux-in/ Bluetooth. La nuova Seat Leon ST Cupra costa 35.030 Euro.