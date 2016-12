Seat lancia la Ibiza I-Tech

09:00 - Il look è piacente e distintivo, la qualità dei motori e dei cambi è quella Volkswagen, ma il vero valore aggiunto è la tecnologia di bordo. La Seat Ibiza I-Tech è lʼultima versione della best-seller spagnola, la più moderna, e che celebra nel migliore dei modi i 30 anni della Ibiza, modello venduto in oltre 5 milioni di unità dal 1984 a oggi.

La nuova Seat Ibiza I-Tech è disponibile nelle tre versioni di carrozzeria 3 porte, 5 porte e station wagon. I motori sono il 1.2 benzina da 70 CV, il 1.4 benzina da 85 CV e il diesel 1.2 TDI da 75 CV. Al top di gamma la motorizzazione 1.6 TDI 90 CV, ma in questo caso la versione I-Tech è disponibile soltanto nella carrozzeria wagon ST. Ma andiamo a scoprire lʼequipaggiamento dellʼultima nata nella famiglia Ibiza: lʼimpianto audio con comandi al volante, il navigatore con sistema Bluetooth, i cerchi in lega da 16 pollici bruniti Titanium, gli interni personalizzati (cruscotto e sedili), il battitacco cromato e la key cover e i tappetini con il logo I-Tech. Di serie l’aria condizionata, i retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, il volante e il pomello del cambio rivestiti in pelle. Prezzi tutto sommato accessibili, si parte dai 13.350 euro per le versioni a benzina e da 15.350 euro per quelle a gasolio.