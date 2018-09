Seat, lʼautunno porta in dote nuovi contenuti

Con lʼarrivo dellʼautunno Seat dà uno scatto in avanti alla sua gamma. Aggiunge contenuti nuovi, cambia e arricchisce le versioni a listino, spinge sulle dotazioni che più stanno a cuore agli automobilisti. Rinnovamenti che coinvolgono quasi per intero la sua gamma, dallʼIbiza alla Leon, passando per i due Suv Arona e Ateca. Più avanti ci sarà poi il debutto di un terzo Suv, il più grande di tutti, si chiamerà Tarraco.