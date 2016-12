Seat Ibiza al traguardo dei 5 milioni

08:30 - A guardare i numeri sembra una novità del momento: le vendite Seat questʼanno viaggiano a un ritmo del 10% superiore rispetto allʼanno scorso. E in Italia il segno più viaggia addrittura al ritmo del 21%! E la maggior parte delle vendite riguarda Ibiza, lʼassoluta best-seller della Casa spagnola, che questʼanno festeggia i 30 anni di storia e il traguardo prestigioso delle 5 milioni di unità vendute. La Seat Ibiza è l’auto spagnola più venduta di sempre.

Lʼesemplare numero 5 milioni è uscito dalla Linea 1 dello stabilimento catalano di Martorell, poco fuori Barcellona. Della Seat Ibiza ne sono state sfornate finora quattro generazioni, e lʼaltra grande notizia è che, delle 5 milioni di vetture prodotte, il 70% è stato esportato, e lʼItalia è il Paese che più di ogni altro ha amato la compatta di segmento B spagnola. La storia della Ibiza è sorprendente: nacque nel 1984 quando Seat aveva come partner gli italiani di Fiat. Poi venne Volkswagen. È stata la prima vettura del suo segmento a disporre di un motore turbodiesel, il TDI 90 CV. Ed è anche stata la prima segmento B a montare di serie il sistema di controllo elettronico della stabilità, l’ESC. Oggi Seat è ben consolidata all’interno del gruppo Volkswagen, ed è una realtà presente in 75 Paesi, con il moderno impianto catalano utilizzato per produrre altri modelli del gruppo, come la Audi Q3.