Seat Cupra 290, oltre ogni limite

Una Seat Leon da 290 CV . Disponibile per ognuna delle tre carrozzerie della vettura, a dimostrazione che il marchio Cupra firma la sportività Seat in ogni configurazione. Dopo la versione Cupra lanciata un anno fa, arriva sul nostro mercato la variante estrema Leon Cupra 290 , che sta per 290 CV di potenza sviluppati dal motore 2.0 turbo benzina a iniezione diretta. La coppia massima di 350 Nm ad appena 1.700 giri (un primato per un motore a benzina) dà unʼidea del livello di performance della media spagnola.

La Seat Leon Cupra 290 ha sospensioni ribassate di 25 mm rispetto alle versioni ordinarie e di serie ha lo sterzo progressivo e il cambio a doppia frizione DSG. La versione Cupra 290 è disponibile sia per la Leon SC a tre porte, sia per la Leon 5 porte e sia per la Leon ST wagon. Per tutte la velocità di punta è limitata elettronicamente a 250 orari ed estrema è la loro maneggevolezza: il raggio di sterzata supera di poco i 10 metri per tutte e tre le carrozzerie. Insomma una vettura per palati fini, che hanno apprezzato le doti dinamiche delle Seat già esibite nei campionati turismo. Questa Leon Cupra 290 monta cerchi in lega da 19 pollici, ha le pinze freni rosse e non manca di contenuti tecnici importanti come il differenziale autobloccante a controllo elettronico, lʼESC disattivabile e il sistema di regolazione attiva dellʼassetto.