17 agosto 2017 09:15 Seat, Citroen e Peugeot, piccole allʼassalto! Nuove Mii FR Line, C1 Pacific Edition e 108 GT Line

Il segmento delle city car si arricchisce questʼestate di proposte sportive e top di gamma. Seat utilizza niente meno che il nome FR (Formula Racing) per la sua piccola Mii, ma anche le francesi non scherzano. Citroen gioca la carta suadente dellʼesclusività con la C1 Pacific Edition, mentre Peugeot quella della dinamicità con la 108 GT Line.

Piccole allʼAssalto! Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Iniziamo dalla spagnola. Seat lancerà a metà settembre in Italia la Mii FR Line. Una versione “maschile” che fa da contralto allʼaltra versione top di gamma Mii by Cosmopolitan, chiaramente orientata al target femminile. Questa Mii FR Line è proposta nei colori di carrozzeria Bianco o Rosso Tornado, e sempre col tetto nero a contrasto, i cerchi in lega da 16 pollici, i vetri posteriori oscurati e gli originali stickers laterali e posteriori. Allʼinterno si scoprono il volante sportivo in pelle, come anche il pomello del cambio con impunture rosse, e i sedili con logo FR Line. Due le motorizzazioni: 1.0 benzina da 60 CV e 1.0 ecofuel benzina/metano da 68 CV, per prezzi che partono rispettivamente da 12.600 e da 15.150 euro.

Citroen amplia la gamma C1 con la serie speciale Pacific Edition. Il motore è unicamente il VTi da 68 CV ed è montato sulla carrozzeria a 5 porte. La versione si distingue esteticamente per il colore pastello della carrozzeria “Pacific Green”, oltre ai cerchi da 15 pollici neri con coprimozzo bianco e i gusci dei retrovisori esterni bianchi. Anche qui come sulla Seat Mii FR ci sono stickers originali sui montanti posteriori, mentre dentro i rivestimenti sono in tessuto Zebra Blu Lagoon con plancia e base del cambio Nero Brillante. La nuova Citroen C1 Pacific Edition costa a partire da 12.500 Euro.