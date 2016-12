Seat Ateca, il terzo pilastro

Si chiama Ateca ed è il primo Suv firmato Seat. Ma i "regali” dalla Casa madre Volkswagen sono tanti: motori TSI e TDI, cioè turbo benzina e diesel, cambi a doppia frizione DSG, sistema di trazione integrale. Perché il primo Suv Seat deve eccellere nel segmento generalista e chissà che non sia proprio Ateca, lʼultimo arrivato, il rivale che Nissan Qashqai non ha finora mai incontrato. Per il numero uno di Seat, Luca De Meo, "Ateca è il terzo pilastro del brand", dopo Ibiza e Leon.