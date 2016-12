Seat Ateca, Il Suv in salsa catalana

Come il primo amore, anche Ateca, il primo Suv Seat, non sarà dimenticato mai. Perché per la Casa spagnola Ateca rappresenta una sfida importante: da sempre forte nei segmenti cittadini e compatti, mai aveva affrontato il segmento degli Sports Utility e per farlo ha dovuto mettere su un prodotto dʼeccellenza per contenuti tecnici ed equipaggiamenti. Chiaro che buona parte del merito vada al gruppo Volkswagen, da cui provengono tutte le tecnologie in uso sul veicolo.