Seat Ateca, il concorrente nuovo

Seat entra nella battaglia dei Suv, il segmento auto a più alta crescita dʼEuropa. Lo fa con Ateca, un prodotto dʼeccellenza per contenuti tecnici ed equipaggiamenti, che vedremo al prossimo Salone di Ginevra e, subito dopo, nelle concessionarie della marca spagnola. Debutto migliore non poteva esserci per Luca De Meo, il manager italiano chiamato da Volkswagen (proprietaria di Seat) al vertice della Casa spagnola.