Seat Alhambra, per ogni esigenza

Molti ritocchi, soprattutto tecnici, tante dotazioni in più, ma anche lʼoccasione per semplificare la gamma del grande MPV. Il gasolio è la scelta obbligata, ma la motorizzazione 4 cilindri 2.0 TDI è disponibile in tre livelli di potenza: 115, 150 e 184 CV. Tutti motori Euro 6 di derivazione Volkswagen, molto efficienti e con vari gradi di prestazionalità in base alle scelte del cliente. Questi ha però la possibilità di scegliere anche tra cambi manuale o automatico DSG a doppia frizione, come anche tra le versioni a trazione anteriore oppure integrale 4Drive. Il target di Seat Alhambra è esigente, circa lʼ80% dei clienti opterà per il raffinato cambio DSG. I prezzi della nuova Alhambra partono da 34.300 euro e arrivano a 41.100 euro.