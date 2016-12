Scocca lʼora delle nuove Smart

Debutta oggi in Italia lʼattesa, seconda generazione di Smart . Un porte aperte nelle concessionarie per scoprire la due posti più venduta di sempre, ma accompagnata da un ritorno importante: la forfour , compattissima 4 porte che, lunga meno di tre metri e mezzo, non svilisce di un grammo la proverbiale agilità e maneggevolezza della Smart. Per il giovane brand del gruppo Daimler, lʼItalia rappresenta il posto ideale: delle 1,6 milioni di Smart vendute nel mondo dal 1998 a oggi, ben 440 mila sono state immatricolate nel Belpaese .

Come spiega Annette Winkler, numero uno del brand: “Smart non esisterebbe senza l'Italia". E Roma è la prima città al mondo per Smart in circolazione. Questo spiega lʼattenzione per il debutto dellʼauto sul nostro mercato. E il prodotto non perde il linguaggio formale che ne ha decretato il successo: la fortwo conferma la lunghezza di 2,69 metri, e pur rivisitata esteticamente in molti particolari della carrozzeria, il look dʼinsieme è indiscutibilmente Smart. Il plus è nei 10 cm in più di larghezza, che vogliono dire tanto in termini di funzionalità e spaziosità: la maggiore larghezza si vede e si percepisce, la fortwo è più comoda e spaziosa. E poi cʼè quella dote unica (e invidiabile!) di potersi infilare in ogni parcheggio o eseguire inversioni a U con estrema facilità: la fortwo ha un diametro di sterzata di 6,95 metri! Un record. E con i suoi 8,65 metri la forfour non è da meno, considerando che è un metro più lunga.