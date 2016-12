Sarà Renault a produrre la Bluecar

10:00 - La city car elettrica Bluecar è entrata in produzione nel sito Renault di Dieppe, nellʼAlta Normandia. Dieppe subentra così allo stabilimento piemontese di Pininfarina, che è stato partner del progetto Bluecar dal 2011 e ha finora prodotto 4.500 unità dellʼutilitaria a emissioni zero. Bluecar segna lʼingresso dellʼimprenditore francese Vincent Bolloré nel settore automobilistico.

La produzione affidata al know-how Renault significa non solo lʼutilizzo dello stabilimento di Dieppe (dove oggi è assemblata la Clio R.S., la versione più sportiva della gamma Clio), ma sfruttare anche le sinergie del costruttore che è più avanti in Europa nel campo dellʼalimentazione elettrica. Bluecar è una piccola e compatta due porte al 100% elettrica, capace di fare 250 km a batterie completamente cariche. Merito di una batteria speciale che non necessita di manutenzione. Il progetto Bluecar è inizialmente destinato al mercato francese, soprattutto per sviluppare il settore del car sharing nelle aree metropolitane transalpine, da Parigi a Lione a Bordeaux. Ma Bolloré non nasconde di esportare anche altrove lʼiniziativa.