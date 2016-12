San Gimignano sceglie la mobilità pulita Peugeot

Pochi sanno che a San Gimignano esiste lʼunico museo Peugeot al di fuori della Francia . Sembra quasi un controsenso: la natura artistica della città toscana, con uno splendido centro storico dove i motori sono perlopiù banditi, e dallʼaltro le Galerie Peugeot , un luogo simbolo della motorizzazione. Cʼè però una via di mezzo: muoversi su veicoli elettrici, silenziosi e a impatto ambientale zero.

Le esigenze di mobilità sono dʼaltronde forti a San Gimignano, che richiama ogni giorno dʼestate circa 20 mila visitatori da ogni angolo del mondo. Non solo, ma i dintorni fuori le mura della città delle torri sono un trionfo di paesaggi ameni, con distese di colli mozzafiato. Per fare un discorso complessivo su come muoversi a San Gimignano, ecco che le Galerie Peugeot hanno organizzato un servizio di mobilità eco-sostenibile, mettendo a disposizione ‒ dopo la visita al museo ‒ il noleggio di una flotta di veicoli elettrici: due city car iOn, al 100% elettriche, e una serie di biciclette a pedalata assistita. Queste ultime sono del tipo Peugeot eC03.100, con cambio Shimano Nexus a 7 rapporti e ruote da 28” a doppia parete. È equipaggiata con sistema Walk Assist e USB per collegare i dispositivi portatili del ciclista e rendere ancora più piacevoli gli spostamenti.