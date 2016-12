Salone di Francoforte, Toyota Rav4 Hybrid

Era unʼeccezione, ma ha smesso di esserlo. Toyota Rav4 era uno dei pochi modelli della Casa giapponese a non avere una sua versione ibrida, ma a 21 anni dallʼesordio (era il 1994) il gap è colmato. Al Salone di Francoforte vediamo adesso Rav4 Hybrid, che affianca la nuova generazione di Prius e le altre vetture a doppia alimentazione benzina/elettrica della gamma Toyota, che contano per il 30% delle vendite globali del costruttore.

In Italia nuovo Rav4 Hybrid è già ordinabile nelle concessionarie Toyota . Quattro gli allestimenti, con una dotazione di serie che fin dal primo livello propone lʼavviamento con pulsante Start, il portellone posteriore elettrico, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, il sistema Toyota Touch 2 con schermo da 7 pollici e display TFT a colori da 4,2 pollici . Il cuore della gamma si conferma lʼallestimento Style, che aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, i fari Bi-LED, i vetri posteriori privacy, le barre sul tetto e interni Black con sedili in pelle scamosciata e regolabili elettricamente. I prezzi di Rav4 Hybrid partono da 32.550 euro, ma in questa fase di prevendita la promozione li abbassa fino a 28.900 euro .

A Francoforte Toyota non poteva trascurare il suo modello ibrido per eccellenza: Prius. Lanciata nel 1997, oggi la berlina ibrida elettrica arriva alla quinta generazione, equipaggiata con il sistema ultra efficiente Full Hybrid. La vettura è anche più ricca negli equipaggiamenti, con dispositivi di sicurezza come il nuovo Toyota Safety Sense, che incorpora il nuovo Cruise Control Adattivo a controllo radar e la funzione di riconoscimento pedoni. Ma lʼinnovazione Toyota non si ferma alle versioni ibride di Rav4 e nuova Prius, perché con loro cʼè a Francoforte Mirai, la prima auto a idrogeno, già in vendita da quasi un anno in Giappone.