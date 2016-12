Salone di Francoforte, Suzuki Baleno

Suzuki lancia a Francoforte la nuova Baleno , ma col modello di alcuni anni fa che portava lo stesso nome non ha nulla da spartire. Questa è una versatile 5 porte di quattro metri di lunghezza (ma sembrano di più) che si distingue allʼinterno del segmento B per il suo profilo dinamico, lʼassetto basso e le carreggiate ampie. Una vettura di bello stile, ma dalle dimensioni contenute e compatte, che vedremo in Italia dalla prossima primavera.

Il design di Suzuki Baleno mette in mostra la nuova calandra della Casa nipponica, una fiancata dalla forte personalità e con finestrini avvolgenti, un volume posteriore tetto/portellone in stile coupé. Innovativa lʼilluminazione, con fari anteriori ad alta intensità (HID) e luci di posizione e diurne a LED, ed anche i gruppi ottici posteriori sono a LED. Intelligente la funzione "Guide Me Light”, che aiuta a trovare lʼauto in un parcheggio. Spaziosa e versatile, Suzuki Baleno è una 5 posti confortevole e con un grande bagagliaio da 355 litri, che si pone al vertice del segmento B. Tra le sue dotazioni ci sono il display multifunzione a colori "mydrive", il cruise control con limitatore di velocità e il sistema dʼinfotainment con tecnologia Apple CarPlay.