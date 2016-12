Salone di Francoforte, nuova Lexus RX

Nella giovane biografia del marchio Lexus, il Suv RX si è ritagliato la fetta più grande . Con 2,2 milioni di unità, il grande Sports Utility è il modello Lexus più venduto al mondo, vale il 30% del totale vendite, e ha permesso allʼalimentazione ibrida elettrica di far breccia nel segmento auto considerato più inquinante. La versione RX Hybrid è tra lʼaltro lʼunica a essere commercializzata in Italia .

Già il design svela il carattere innovativo di nuovo Lexus RX, giunto alla quarta generazione, con un taglio delle linee dinamico e audace, ulteriormente rafforzato dallʼesclusivo allestimento F Sport. Gli interni sono stati rimodulati per offrire in modo bilanciato comfort ed eleganza. Il sistema di propulsione Lexus Hybrid Drive è stato sottoposto a vari affinamenti per assicurare prestazioni superiori e, al contempo, consumi ed emissioni ai livelli più bassi della categoria. Dopo la presentazione al Salone di Francoforte, Lexus avvierà già a ottobre le vendite della nuova generazione di RX.