Salone di Francoforte, le nuove Carrera

Porsche 911 Carrera si presenta con due nuovi motori boxer con doppio turbocompressore. Lʼaspirato esce di scena. La cilindrata 3.0 consente di sviluppare 370 CV sulla Carrera e 420 CV sulla Carrera S, per una coppia massima di 450 e 500 Nm, disponibile già dai 1.700 giri al minuto e costante fino ai 5.000 giri. Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/ si compie in 4,2 secondi per il modello base e in 3,9 secondi per la 911 Carrera S. A esaltare ulteriormente queste prestazioni cʼè lʼopzionale pacchetto Sport Chrono, con la manopola Mode al volante che regola la dinamica di guida in base a 4 programmi: Normal, Sport, Sport Plus e Individual. Se la vettura è equipaggiata col cambio a doppia frizione PDK, l'interruttore Mode include un tasto supplementare "Sport Response Button", che per 20 secondi spinge lʼauto alla massima accelerazione.