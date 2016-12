Salone di Francoforte, la ripresa Alfa Romeo

Una tradizione sportiva che si rinnova. E lo fa in Germania, Paese sempre attento alle novità Alfa Romeo . La "ripresa" del Biscione parte qui, al 66° Salone di Francoforte, con una berlina di rango come Giulia , che va a sfidare con coraggio le tedesche premium. Lʼabito è quello della festa: Giulia Quadrifoglio , che fonde la storicità dellʼallestimento sportivo (la prima Quadrifoglio risale al 1923) e la modernità del motore 6 cilindri turbo benzina di derivazione Ferrari.

Un propulsore tanto potente quanto efficiente, che a dispetto della cilindrata di "soli" 2,9 litri sviluppa la potenza di 510 CV, permettendo alla Giulia Quadrifoglio di toccare i 307 km/h di velocità, di accelerare da 0 a 100 orari in 3,9 secondi e di frenare da 100 km/h a zero in appena 32 metri. La berlina Alfa Romeo si presenta con nuove sospensioni a doppio braccio oscillante allʼavantreno e multilink al retrotreno, ma la dinamicità di Giulia deriva anche dallʼimpiego di materiali ultra leggeri come la fibra di carbonio, lʼalluminio e leghe composite di alluminio. La gamma comprenderà sia versioni a trazione posteriore che integrale.