Salone di Francoforte, la prima di Ford Edge

Nei prossimi 3 anni Ford lancerà in Europa 5 nuovi modelli a trazione integrale. Si tratta soprattutto di Suv, come lʼinedito Edge esposto in anteprima al Salone di Francoforte, o aggiornati come Kuga e il pick-up Ranger. Ma la trazione integrale sarà appannaggio anche di vetture sportive come la Focus RS da oltre 200 CV. Allʼinizio del 2016 la gamma europea di Ford conterà ben 8 modelli con la disponibilità delle quattro ruote motrici.