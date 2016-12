Salone di Francoforte, lʼefficienza Honda

Unʼefficienza da Guinness dei Primati . Non è unʼiperbole, ma una notizia vera: la Honda Civic Tourer "Active Life Concept" ‒ che scopriamo al Salone di Francoforte ‒ ha battuto ogni record di efficienza, entrando così nel celebre Libro dei Record. Grazie al motore 1.6 iDTEC , una versione di Honda Civic Tourer ha attraversato, lo scorso giugno, 24 Paesi europei per percorrere 13.498 km in 25 giorni, consumando in media 2,82 litri ogni 100 km .

Quanto alla concept Active Life Concept, tutto nasce da unʼintuizione: montare il serbatoio della Civic Tourer centralmente, e ciò ha aperto la wagon nipponica a possibilità di carico incredibili, sfruttando al meglio i 1.668 litri a disposizione. Già la soglia bassa favorisce le operazioni di carico e scarico. Ci sono poi le barre portatutto che possono trasportare due biciclette, dotate di un braccio retrattile per agevolare le operazioni di manutenzione e riparazione. Tra gli accessori spiccano la pompa dell'aria integrata, un grande punto luce sul portellone posteriore, una panca retrattile: il tutto pensato per rendere la concept Honda lʼauto ideale per gli appassionati di ciclismo. Sul tetto cʼè persino uno speciale contenitore aerodinamico che serve a custodire gli accessori essenziali per il ciclista, come scarpe e caschi. Quanto al design, spiccano la finitura blu sulla carrozzeria, la linea del tetto argentata, i cerchi in lega da 18 pollici e il design specifico del paraurti posteriore. Gli interni presentano sedili anteriori in tessuto scamosciato con inserti in pelle.