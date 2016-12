Salone di Francoforte, lʼauto che verrà

Lo slogan del 66° Salone auto di Francoforte è "Mobility connects”, unʼimpronta tecnologica fortemente presente sulle 219 anteprime auto mondiali in esposizione. Abitacoli connessi a Internet e sempre più social, che si scambiano informazioni sul traffico o sulle condizioni dellʼasfalto, sul clima o su evenienze improvvise dellʼultimo km, sono la nuova frontiera dellʼautomobile. Come anche le tecnologie per la guida autonoma e quelle per lʼinfotainment di qualità, con smartphone e tablet sempre più integrati nei sistemi di bordo, secondo il desideri dei nuovi "guidatori digitali".