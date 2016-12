Salone di Francoforte, Giulia e le spider

Le auto italiane sono protagoniste al Salone di Francoforte 2015 . E per sfidare le tedesche lʼunica carta da giocare è quella dei modelli sportivi e di alta gamma. Come Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio , la nuova berlina top di gamma del Biscione, sintesi di eleganza e dinamicità, e come le ultime spider a marchio Ferrari e Lamborghini: il Cavallino svela la 488 Spider, il Toro la Huracan LP 610-4 Spyder .

Ferrari presenta in anteprima mondiale la 488 Spider, gemella scoperta della 488 GTB. Lʼultima nata a Maranello fa proprie tecnologie innovative, come il tetto rigido ritraibile in materiale leggero che si apre o chiude in soli 14 secondi. Un tetto che si ripiega in due parti a carrozzeria scoperta, andando ad alloggiare sopra il motore, così da ridurre al minimo lʼingombro e migliorare di conseguenza l'aerodinamica e le prestazioni. Queste già contano sulla dinamicità dellʼ8 cilindri 3.9 più prestazionale di sempre per una spider, capace di sviluppare 670 CV e di raggiungere i 325 km/h di velocità massima, per unʼaccelerazione da 0 a 100 in tre secondi.