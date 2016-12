S7 e RS7, le favolose Sportback Audi

08:30 - Audi manda in rampa di lancio sul mercato italiano le versioni più sportive della gamma A7 Sportback. Si tratta delle “cattivissime” S7 Sportback e RS7 Sportback, auto tanto sportive quanto eleganti ed esclusive, che portano ai limiti estremi le potenzialità del motore 8 cilindri 4.0 turbo benzina della casa dei quattro anelli. Ma a denotare il carattere delle due “bombe” tedesche sono anche le sospensioni pneumatiche (Adaptive air suspension), tarate in assetto Sport per la S7 e in assetto RS per la RS7 Sportback.

Lʼoriginale 5 porte Audi ‒ un poʼ berlina e un poʼ coupé ‒ scopre così le due versioni più in sintonia col lato coupé della vettura. Il motore V8 4.0 TFSI della S7 Sportback sviluppa la formidabile potenza di 450 CV, per una coppia massima di 550 Nm, passando da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Audi RS7 Sportback fa ancora di più, perché lo stesso motore raggiunge i 560 CV di potenza e una coppia mostruosa di 700 Nm, abbassando lo scatto sullo 0-100 sotto i 4 secondi (per lʼesattezza 3,9 secondi). La stessa velocità massima, limitata elettronicamente a 250 km/h sulla S7 Sportback, può essere aumentata a 305 km/h sulla RS7, a richiesta del cliente. Differente è il cambio automatico: la S7 dispone dellʼS tronic a doppia frizione e 7 rapporti, mentre la RS7 ha il tiptronic a 8 velocità.

L’equipaggiamento di serie della S7 Sportback comprende i cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 255/40, il climatizzatore automatico a 4 zone, i proiettori anteriori e posteriori a LED, i sedili sportivi in pelle, come il volante multifunzione con levette per il cambio in look alluminio, e il sistema di navigazione con aggiornamento mappe gratuito. La RS7 Sportback ha i cerchi da 20 pollici con pneumatici 275/35, lʼimpianto hi-fi Bose, inserti in carbonio. Il prezzo della Audi S7 Sportback è di 94.100 euro, la RS7 Sportback costa 122.600 euro.