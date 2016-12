Rolls-Royce Dawn, Ispirata dalla Moda

Dettagli che fanno stile , colori e accostamenti cromatici, particolari che racchiudono lʼarmonia del tutto. Stiamo parlando di eleganza ovvio, ma non nel senso dellʼalta moda come pure parrebbe, bensì della collezione primavera/estate 2017 che Rolls-Royce ha svelato per la sua favolosa decappottabile Dawn .

Non un caso, perché “Inspired by Fashion” è esattamente il nome della linea di accessori pensato dalla più blasonata Casa auto del mondo. In fin dei conti, il cliente Rolls-Royce è qualcosa di molto più di un semplice automobilista. “I nostri clienti sono gli arbitri stessi della moda ‒ spiega Giles Taylor, responsabile del Design Rolls-Royce ‒ e sono loro a creare il gusto (tastemakers)”. Non chiede mica soltanto eleganza, lusso e motori potenti, vuole quello che nessun altro a parte lui ha. Ed è per questo che Taylor ha riunito un team di talentuosi stilisti ‒ esperti di pellami, di sete preziose, di radiche di legno ‒ per confezionare dettagli esclusivi della Dawn.