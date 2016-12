6 febbraio 2016 08:50 Retromobile celebra le classiche francesi Edizione 2016 del salone di auto dʼepoca

Auto dʼepoca di scena a Parigi questa settimana. Retromobile 2016, alle Porte de Versailles, è unʼoccasione soprattutto per i fan delle classiche francesi, che nel secolo dellʼautomobile (il XX ovviamente) hanno fatto da battistrada per innovazione, sperimentazione, ma anche per sportività. Giusto omaggiare, ad esempio, Alpine che celebra in questʼedizione i 60 anni di attività, e lo fa con 4 auto da competizione: la M65 del 1965, la Alpine A366 monoposto del 1973, la A310 Gruppo 4 del 1976 e la Renault Alpine A442 B che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1978.

Retromobile celebra le classiche francesi 1 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 2 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 3 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 4 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 5 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 6 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 7 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 8 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 9 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 10 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 11 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 12 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 13 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 14 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 15 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 16 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 17 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 18 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 19 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 20 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 21 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 22 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 23 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 24 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 25 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 26 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 27 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 28 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche 29 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Retromobile celebra le classiche francesi Si svolge questa settimana a Parigi Retromobile 2016, salone dedicato alle auto storiche leggi dopo slideshow

Oggi il brand Alpine appartiene a Renault, che alla rassegna parigina porta la 40 CV da record del 1926, una sportiva di razza con motore di 9.000 cc! Con lei anche la Nervasport degli anni 30, perché è soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale che la Casa (chiamata Régie Nationale) opta per una produzione più popolare. A Retromobile scorgiamo la 4C, gamma che fu lanciata nel 1946. Montava un motore di 750 cc da 30 CV e fu realizzata anche in versioni più agguerrite, come la 1063. Bellissima la Dauphine, con lʼesemplare numero 65 che vinse il Rally di Monte Carlo del 1958, e in seguito anche la Mille Miglia e la 12 Ore di Sebring. Fino alla Renault 5 Alpine Gruppo 2 che dominerà la sua categoria rally dal 1978 al 1980.

Stile ed eleganza caratterizzano lo stand Peugeot, che sceglie il tema “l'Automobile e la donna” per la kermesse parigina, con ampio risalto quindi alle sue coupé e cabriolet storiche. Lʼoccasione consente anche di festeggiare due importanti compleanni: i 50 anni della 204 coupé e i 30 anni della 205 cabriolet. Esposte anche due esemplari di Peugeot 203 e 403 che parteciperanno da aprile al “Tour Auto”. Dal Museo dell'Aventure Peugeot anche una moto P112.