09:30 - Le notti brave dei giocatori della Juve! In questo video le prove inconfutabili di come trascorrano le ore piccole quattro giocatori del calibro di Pogba, Chiellini, Morata e Pepe. Quattro “ribelli” che nelle vie del centro storico di Torino scorrazzano imperturbati a “danneggiare” le macchine degli altri!

Scherzi a parte, i quattro campioni della Juventus sono stati protagonisti della campagna di marketing “Renegade per una notte”. Lʼobiettivo: promuovere il piccolo Suv Jeep prodotto in Italia (Jeep è main sponsor del club) attraverso una divertente azione di Guerrilla Marketing nel centro del capoluogo piemontese. In piena notte, i giocatori della Juve hanno ricoperto alcune auto con teloni che riproducevano lʼimmagine del nuovo modello Jeep, allontanandosi poi su una raffinata versione Renegade Limited. Molti dei proprietari, al mattino dopo, hanno trovato la loro vettura col telone di una Renegade che nascondeva le reali fattezze della propria vettura.