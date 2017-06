25 maggio 2017 09:00 Renegade, la prima Jeep della storia a Gpl Installazione diretta in fabbrica

Un poʼ lʼaspettavamo, perché il gruppo FCA sta facendo dei carburanti gassosi uno dei suoi banchi di prova più importanti, ma per Jeep è di certo una novità assoluta. Per la prima volta, infatti, un veicolo della Casa americana adotta la doppia alimentazione benzina e Gpl. È Renegade, non a caso il Suv prodotto in Italia, nello stabilimento di Melfi in provincia di Potenza.

I punti di forza di Jeep Renegade benzina/Gpl sono lʼelasticità di marcia, lʼautonomia di oltre 1.000 km con entrambi i serbatoi pieni e un contenimento deciso dei costi dʼesercizio. Il motore termico è il 1.4 turbo benzina da 120 CV, potente ed efficiente, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce. La trazione anteriore non mina le proverbiali qualità dinamiche del piccolo Suv Jeep, capace di sviluppare una coppia massima di 215 Nm già a 2.500 giri/minuto, quindi a regimi medio-bassi. La velocità massima è di 178 km/h e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 11 secondi. Nota di qualità dellʼimpianto per il gpl è il fatto che questo è installato direttamente in fabbrica e omologato con le stesse garanzie del produttore FCA.