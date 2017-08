Renault Twingo La Parisienne, anima chic

Renault ha scelto uno degli angoli alla moda più famosi di Milano, il 10 di Corso Como, per presentare in anteprima europea la serie speciale Twingo La Parisienne . Un luogo non a caso, unʼatmosfera raffinata, glamour, per la city car molto amata dalle donne, che rappresentano il 70% della clientela Twingo.

Lʼesclusivo colore Verde Acqua (ma è disponibile anche bianca e nera) già denota il carattere brillante e modaiolo di questa versione, che rafforza il legame con le donne e cita la storica R4 La Parisienne degli anni 60. Il look della nuova serie limitata si caratterizza per i vetri privacy oscurati, gli esclusivi cerchi in lega da 16 pollici neri diamantati, i fari fendinebbia con funzione cornering e le modanature laterali in tinta. Un tocco di esclusività lo danno inoltre gli stripping laterali e il tetto apribile in tessuto personalizzato. All’interno la Twingo La Parisienne svela rivestimenti color verde acqua, sellerie con motivo tartan in tessuto e pelle, nonché la firma “La Parisienne” sulla soglia porta.