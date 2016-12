8 luglio 2015 Renault Talisman, trionfo degli spazi Ha il sistema a 4 ruote sterzanti

Il ritorno di Renault nel segmento delle grandi berline lascia il segno. Per lʼincisività del design incisivo, la spaziosità degli interni e la tecnica sopraffina, nuova Renault Talisman segna un deciso passo in avanti rispetto al progetto Laguna. La berlina ‒ ma poi arriverà anche la Talisman station wagon ‒ propone il sistema con 4 ruote sterzanti 4Control abbinato al controllo delle sospensioni, per una marcia stabile, confortevole e sicura, degna di unʼammiraglia.

Renault Talisman, trionfo degli spazi 1 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 2 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 3 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 4 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 5 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 6 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 7 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 8 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 9 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 10 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 11 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 12 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 13 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 14 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 15 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 16 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 17 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 18 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 19 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 20 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 21 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 22 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 23 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon 24 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Talisman, trionfo degli spazi Si chiama Talisman ed è la nuova grande berlina Renault. Presto seguita dalla station wagon leggi dopo slideshow

E le dimensioni in effetti sono da ammiraglia: la tre volumi è lunga 4,85 metri e ha un passo di oltre 2,8 metri. Il bagagliaio vanta una capacità di 608 litri e la fiancata pulita mette in mostra passaruota scolpiti e ruote che possono arrivare al diametro di 19 pollici, mentre i gruppi ottici propongono unʼilluminazione interamente a LED. Il massimo la berlina francese di segmento D lo propone però nellʼabitacolo, dove i sedili hanno 10 regolazioni possibili, anche quella lombare (su 4 posizioni) che prevede pure la funzione massaggio, mentre i poggiatesta relax sono regolabili in 6 posizioni. Quel che stupisce è lo spazio a disposizione dei passeggeri, sopra la testa corre più aria di quanta ne corra su qualsiasi altra vettura stradale. E ciò fa comfort e piacere di viaggio.