Renault si affida alla sua nuova Talisman

Dalla Laguna alla Talisman. La nuova berlina e station wagon Renault di segmento D fa un bel balzo in avanti, già per le dimensioni e poi per i contenuti comfort, nel tentativo di scalare qualche posizione in un segmento molto competitivo in Europa. Renault Talisman vi arriva col suo design incisivo, una lunghezza di 4,85 metri con passo di 2,8 metri e carreggiate ampie.