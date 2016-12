Renault R.S. 01, destinata alla pista

09:30 - Si chiama R.S. 01 ed è la Renault più sportiva che si possa immaginare. È destinata al mondo delle corse, il campionato Renault Sport Trophy e le World Series del 2015. Il look è eloquente, ma lo sono anche le performance stabilite sul circuito di Franciacorta e quello spagnolo di Valencia, dove sono stati condotti i primi test. La Renault R.S. 01 ha la monoscocca in carbonio e pesa meno 1.100 chili, un’inezia per un motore che sviluppa la potenza di 500 CV e supera la velocità di 300 km orari. Il motore della supercar francese ha un alleato giapponese. Deriva infatti dal motore Nismo di Nissan, che lo impiega sulla GT-R. Montato in posizione centrale/posteriore, è un 6 cilindri a V di 3.800 cc, cui è abbinata una trasmissione automatica sequenziale a 7 rapporti. La sportività della Renault R.S. 01 è confermata anche dai freni in carbonio e dalle specifiche gomme Michelin.