Renault offre alle aziende il Business Booster

09:30 - Un tour e unʼApp per incrementare gli affari. È dedicata agli imprenditori che non possono fare a meno del trasporto professionale lʼiniziativa Renault Business Booster, un progetto che vede il costruttore francese ‒ leader in Europa nel segmento dei veicoli commerciali ‒ lavorare fianco a fianco con le aziende a supporto delle loro attività. Per promuovere lʼiniziativa, Renault ha avviato un tour in 100 tappe lungo la penisola, con una carovana di veicoli allestiti secondo le più svariate esigenze.

Il tour durerà 12 mesi e prevede la costituzione di 5 carovane di veicoli, per un totale di 26 mezzi preparati ad hoc insieme a 12 allestitori partner di Renault. La gamma attuale del costruttore si basa su 4 veicoli: i grandi Trafic e Master, i più piccoli Clio Van e Kangoo Express. La loro versatilità è impressionante, perché sono addirittura 450 le possibili configurazioni di questi: ci sono le versioni con cassone fisso e quelle con cassoni ribaltabili, i furgonati, le officine mobili, i carri per il soccorso stradale e le ambulanze, le specifiche versioni per il trasporto alimenti e quelle per il trasporto animali, le versioni bus per portare fino a 17 persone e gli scuolabus, per il trasporto disabili. Insomma, una gamma che soddisfa qualsiasi esigenza.

Leader in Europa dal 1998 nel settore dei veicoli commerciali leggeri, Renault sfrutta lʼoccasione del tour italiano per presentare la nuova gamma e i servizi offerti. Grazie a Google, il progetto prevede infatti lo sviluppo di una piattaforma digitale: Renault Business Booster APP e Business Booster Mywebsite, espressamente dedicati alle aziende e agli imprenditori.